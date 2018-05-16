В тюменских садиках отменили дежурные группы. Теперь родителей просят забирать детей до 18:00

Весной этого года тюменские родители столкнулись с проблемой — если раньше они могли забрать ребенка из детсада до 19:00, то сейчас воспитатели стали в добровольно-принудительном порядке просить их приходить до 18:00.

— Мы с мужем работаем до шести вечера, до детского сада добираться около получаса. Получается, мы в любом случае не успеваем забрать дочку. Есть два варианта — каждый день отпрашиваться с работы или игнорировать просьбу воспитателя, — говорит читательница 72.ru.

С чем связано нововведение, обязательно ли соблюдать и что делать родителям, которые не успевают забрать ребенка вовремя — разбираемся вместе.

Что за изменения произошли в детсадах

Раньше в детских садах работали дежурные группы — для тех малышей, которых приводят рано и забирают слишком поздно. Утром и вечером такие детсадовцы находились в дежурных группах, а днем — в основных. За дежурными группами были закреплены два воспитателя. Один выходил на работу с семи утра, другой дежурил с 18:00 до 19:00. Это было удобно и для родителей, и для самих воспитателей. Первые могли запросто забрать ребенка после работы, вторые трудились по девять часов, не перерабатывая и не задерживаясь. Сейчас дежурных групп не осталось. Их отменили якобы ради здоровья воспитанников, чтобы дети из разных групп не заражали друг друг ветрянкой или простудой. Теперь все детсадовцы которых приводят рано и забирают поздно, остаются в своих основных группах. По идее, никакой проблемы быть не должно — до обеда с ними должен сидеть один воспитатель, а после полудня — другой. Но так как во многих детских садах не хватает сотрудников, то воспитатели вынуждены работать по 12 часов — с семи утра до семи вечера. Вот некоторые и стали просить родителей забирать детей до 18:00, чтобы не перерабатывать.

Что говорят воспитатели

Мы пообщались с воспитателями из нескольких тюменских детсадов и узнали их мнение о новом графике и сверхурочной работе. Работники дошкольных учреждений в голос говорят, что им урезали премию по прошлому графику и ту убранную часть добавили в зарплату по новому графику за дополнительную работу.

— Нам зарплату начисляют по специальной балльной системе. То есть мы получаем оклад плюс надбавку за заработанные баллы. С одной стороны, сверхурочная работа — это дополнительные деньги, но по факту рабочих часов становится больше, а вот этих баллов меньше. Ведь премию за баллы нам урезали, а часы нашей работы увеличились. По старому графику (когда были дежурные группы и воспитатели работали по девять часов) мы получали примерно столько же, сколько сейчас. По новому графику, без дежурных групп, нам приходится постоянно перерабатывать — у многих рабочий день увеличился до 12 часов. По задумке, в группе должно быть два воспитателя, которые бы посменно работали утром и вечером. Но по факту мы крайне редко меняемся, потому что воспитателей не хватает. Некоторым приходится два-три дня в неделю работать с 7:00 до 19:00. На прошлой неделе, к примеру, меня всего лишь пару раз подменили. Переработку хоть и компенсируют, но зарабатывать мы больше так и не стали. Согласно балльной системе, у нас при изменении графика работы убрали прошлые надбавки и теперь их же платят как премию за переработанные часы. Мы загнаны в угол, потому что дополнительных воспитателей не набрали, а работать по такому расписанию кому-то надо, — рассказывает воспитательница.

Что говорят родители

Родители, как и воспитатели, также недовольны новой системой. Во-первых, им нужно стараться забирать детей раньше. Во-вторых, они считают, что воспитатели много перерабатывают, сильно устают, что в результате отражается на детях.

— Отмена дежурных групп потрясла наших родителей. Все работают до 18:00 и не успевают забрать детей до этого времени. В результате воспитатель до последнего ребенка находится в детском саду. И так как в группе только один основной воспитатель, то емуприходится работать по 12 часов — приходить к семи утра, уходить после семи вечера. Но по нормам они не должны этого делать, — делится своим мнением Марина Кокарева, председатель родительского комитета в детсаду №61.

Мнение департамента образования

На все заявления родителей и воспитателей чиновники говорят, что трудовая неделя работников детсадов составляет 36 часов. А за переработку им обязаны начислять деньги.

— Правилами внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения режим 36-часовой рабочей недели каждому воспитателю может обеспечиваться путём ежедневной работы двух педагогов. Например, с утра и до обеда — и с обеда до вечера. Либо по гибкому графику с предоставлением дополнительных выходных в течение недели. При этом для исполнения обязанностей временного отсутствующего работника воспитателю может быть поручена дополнительная работа. Срок, в течение которого работник будет выполнять эту работу, устанавливается работодателем с письменного согласия работника. За педагогическую работу, выполняемую воспитателем с его письменного согласия сверх установленной нормы часов, оплата производится из установленного размера ставки зарплаты пропорционально фактически определенному объему педагогической работы, — прокомментировали ситуацию в городском департаменте здравоохранения.

Также, говорят чиновники, работник имеет право отказаться от дополнительной работы. Если же воспитателей принудительно заставляют подписывать согласия на дополнительную работу, то они могут обратиться в департамент образования для проведения проверки. Только вот рискнет ли кто-то пожаловаться на руководство, заявив о постоянных переработках, — тот ещё вопрос.