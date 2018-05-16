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Изменить судьбы детей-сирот просят хабаровчан
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Изменить судьбы детей-сирот просят хабаровчан 

Хабаровский край сегодня 5 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Помочь детям не потеряться в мире при выпуске из детского дома просят хабаровчан. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в Хабаровском крае продолжается проект по развитию наставничества. В рамках этой программы любой взрослый может взять под патронаж ребенка-сироту для его социализации.
— Наставничество — это не усыновление, это такая форма диалога между взрослым и ребенком, в ходе которой пара познает мир, решает вместе возникающие проблемы. К такой программе мы, Детский дом 33, подключились в прошлом году, но тогда откликнулось не очень много людей и не все дети смогли обрести себе зрелого друга. Поэтому в этот раз мы еще раз проведем открытую встречу, на которой ответим на все вопросы и примем желающих в ряды наставников. Она, кстати, состоится на территории нашего учреждения 19 мая, — рассказала корреспонденту агентства педагог — психолог службы подбора, подготовки и сопровождения КГКУ Детский дом 33 села Тополево Елена Достовалова.
В рамках проекта «Измени судьбу ребенка, стань ему другом» жители Хабаровска и Хабаровского района смогут пройти школу наставников, посетить тренинги, а позже встретиться с самими детьми для установления контакта. При этом возраст такого друга должен быть от 25 до 40 лет.
— Среди желающих есть и студенты, но мы понимаем, что они еще и сами не состоялись в жизни и не имеют большого жизненного опыта, именно поэтому мы ограничились такими возрастными рамками, — продолжила Елена Достовалова.
Сегодня уже несколько детских домов города и района подключились к проекту «Наставник». При этом у граждан в последствии такого общения появляется возможность оформить право на, так называемую, гостевую семью.
Помочь детям из детских домов прочувствовать на практике то, что им рассказывается в теории, можно в любой момент. На все вопросы по участию в проекте «Измени судьбу, ребенка стань ему другом!» специалисты службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей ответят по телефону (4212) 46-49-26. Также более подробно с проектом можно познакомится на сайте учреждения.
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