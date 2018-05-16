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Как попасть в «Круг доверия»?
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Как попасть в «Круг доверия»? 

ТВ-МИГ 5 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса madou50.edummr.ru  17 мая — Международный день детского телефона доверия, который призван привлечь внимание общественности к необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации.
Во Владимирской области детский телефон доверия активно работает с 2010 года. Ежегодно через него проходит более 5 тысяч звонков от школьников, подростков и детей из многодетных семей.
«Больше 5,5 тысяч обращения было за прошлый год. В основном звонили подростки и спрашивали совета по общению со сверстниками. Кроме того, звонившие интересуются и правовыми вопросами. Бывали случаи, когда и сложные ситуации в семье. В прошлом году случай был: позвонил подросток, ему работники телефона доверия дали разъяснения, а потом мальчишка сам обратился к нам в учреждение и мы с ним решили все вопросы», — отметила Любовь Кукушкина, директор регионального департамента соцзащиты населения.
Чиновники анонсировали, что 17 мая в Международный день детского телефона доверия состоится Всероссийский он-лайн марафон «Круг Доверия». Происходить всё будет на площадке международного агентства «Россия сегодня» с 10:00 до 14:00. По ту сторону монитора будут располагаться психологи, артисты, спортсмены. Любой подросток или взрослый могут задать вопросы этим людям.
Цель такого марафона — повышение узнаваемости детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 и принципов его работы.
Свои вопросы, видеообращения и предложения участники могут присылать на электронную почту krugdoveria@telefon-doveria.ru или в группу марафона в соцсети «ВКонтакте». Самые «острые» вопрос организаторы обещают задать в прямом эфире.
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