Дети и пушистый в берете. 94-й день рождения журнала «Мурзилка»

«Мурзилка» — единственный детский журнал-долгожитель, который ежемесячно и бесперебойно издается с 16 мая 1924 года. Этот факт был отмечен в 2011 году в Книге рекордов Гиннесса. Для детских писателей эпохи СССР, которых мы сегодня называем классиками советской литературы, напечатанный в «Мурзилке» рассказ считался «трамплином» и знаком качества одновременно. Каждому молодому автору того времени, пишущему для детей и желавшему издать книгу, в издательстве с порога задавали вопрос: «У Вас есть публикации в „Мурзилке“? »

Несколько поколений читателей и писателей выросли вместе с этим журналом, но, как бы ни менялась жизнь, дети остаются детьми во все времена. Они пишут письма желтому пушистому в берете, присылают ему поделки, дарят аппликации, картины, стихи и сказки собственного сочинения, рассказала радио Sputnik заместитель главного редактора журнала «Мурзилка», детский писатель, драматург, сценарист Ирина Антонова

"В последнее время дети полюбили загадки-обманки. Это когда в рифму получается одно слово, а на самом деле должно быть совсем другое. На встречах «Мурзилки» с читателями мы играем и в такие игры. Дети ошибаются, им это ужасно нравится, они хохочут друг над другом — одним словом, настоящее развлечение. Однако «Мурзилка» не только развлекает и развивает своих читателей, он еще и хорошие дела вместе с ними делает. В 2015 году затеяли акцию — сажать деревья, чтобы восполнить потери от пожаров. Редакция журнала выехала в Шатурский район вместе с представителями Авиалесоохраны и детскими писателями, и там мы дружно высаживали сосенки. А потом через журнал призвали ребят принять участие в этой акции, которую мы назвали «Посади Мурзилкин лес». Если по всей стране читатели будут сажать по одному деревцу, в сумме получим огромный лес. У нас на сайте есть карта, и там отмечено, где появились новые деревья и кем они посажены. Дети присылают нам свои фотографии, и мы с радостью публикуем их, чтобы причастных к нашему общему экологическому начинанию становилось больше. Скоро зашумит Мурзилкин лес!".

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