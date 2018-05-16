Для 220 малышей: в Зауралье потратят 11 миллионов рублей на строительство яслей по области

Новые ясли появятся в 5 муниципальных образованиях Курганской области

Вчера, 15 мая, правительство Курганской области распределило субсидии на проектирование детских садов-яслей. Всего на эти цели из областного бюджета выделено 11,5 миллиона рублей.

— Средства будут направлены в 5 муниципальных образований — на подготовку проектно-сметной документации для строительства детских садов-яслей на 140 мест в Кетовском районе, в городах Макушино и Шадринск, а также яслей на 80 мест в Шумихе и Щучьем, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, по данным на конец декабря, в областном центре за последние два года появилось три новых современных детских сада на 240 мест каждый: в 1а и 5-м микрорайонах Заозерного, а также в поселке Рябково. Эти детсады обеспечили город еще 850 местами для детей.