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В Череповце сотрудники ГИБДД провели для детей интерактивные дворовые занятия по изучению ПДД
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В Череповце сотрудники ГИБДД провели для детей интерактивные дворовые занятия по изучению ПДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В Череповце сотрудники ГИБДД совместно с активистами отрядов ЮИД городского штаба и школы №6 провели профилактическую акцию «В гостях у Светофор Светофорыча».
Чтобы повторить с детьми правила дорожного движения, полицейские и волонтеры придумали интерактивные игры и конкурсы по знанию норм безопасного поведения. Ученики школы №6 и №35 с удовольствием подключились к веселым занятиям, а вслед за ними к интерактивному уроку присоединились и дети, игравшие во дворах рядом.
Программа была насыщенной: ребята собирали пазлы дорожных знаков, отвечали на хитрые загадки, повторяли движения регулировщика, рассказывали полицейским значение различных дорожных знаков, а также показывали умения в управлении велосипедом, катании на роликах и скейтбордах. В простой игровой форме дети повторили основные правила дорожного движения, а также узнали, как предостеречься от так называемых «дорожных ловушек».
Все участники игр получили сладкие призы и световозвращающие элементы, а главное, в преддверии школьных каникул, еще раз вспомнили, что соблюдение правил дорожного движения это залог безопасности.
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