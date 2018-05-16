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Курским школьникам рассказали о правилах безопасности во время летних каникул
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Курским школьникам рассказали о правилах безопасности во время летних каникул 

Курские известия 4 часа назад
Фото: Курские известия
Представители общественной организации «Смородина» и спасатели провели тематическое занятие
В курской школе-интернате №4 состоялось занятие по безопасности. Мероприятие организовала Курская общественная организация «Смородина». Также в акции приняли участие сотрудники ВДПО и ГУ МЧС России по Курской области.
— Проведение подобных встреч — одно из направлений нашей деятельности, — отметил председатель правления Курской региональной общественной организации «Смородина» Сергей Бобровский. — Приближаются летние каникулы, многие ребята отправятся в детские оздоровительные лагеря, кто-то будет проводить время дома и обязательно посещать торговые центры, места отдыха на воде. Поэтому в преддверии каникул мы еще раз хотим поговорить с ребятами об основах безопасного поведения.
Перед началом летних каникул ребятам рассказали о правилах безопасности в жару и на водоёмах, а также о том, как необходимо себя вести в местах массового скопления людей.
В рамках взаимодействия с КРОО «Смородина», с начала года проведены 7 просветительских мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, охвачены 7 общеобразовательных организаций с общим количеством детей— 550 человек.
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