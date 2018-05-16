Курским школьникам рассказали о правилах безопасности во время летних каникул

Представители общественной организации «Смородина» и спасатели провели тематическое занятие

В курской школе-интернате №4 состоялось занятие по безопасности. Мероприятие организовала Курская общественная организация «Смородина». Также в акции приняли участие сотрудники ВДПО и ГУ МЧС России по Курской области.

— Проведение подобных встреч — одно из направлений нашей деятельности, — отметил председатель правления Курской региональной общественной организации «Смородина» Сергей Бобровский . — Приближаются летние каникулы, многие ребята отправятся в детские оздоровительные лагеря, кто-то будет проводить время дома и обязательно посещать торговые центры, места отдыха на воде. Поэтому в преддверии каникул мы еще раз хотим поговорить с ребятами об основах безопасного поведения.

Перед началом летних каникул ребятам рассказали о правилах безопасности в жару и на водоёмах, а также о том, как необходимо себя вести в местах массового скопления людей.

В рамках взаимодействия с КРОО «Смородина», с начала года проведены 7 просветительских мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, охвачены 7 общеобразовательных организаций с общим количеством детей— 550 человек.