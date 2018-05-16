В Пионерском дети, спасая котенка, оказались заблокированы в недострое

В Пионерском дети, спасая котенка, оказались заблокированными в недостроенном здании. Об инциденте сообщается на официальной странице «Системы–112».

Как рассказали в Центре обработки вызовов, вечером 13 мая дети услышали в недостроенном доме мяуканье. Решив помочь котенку, они по деревянной лестнице залезли на второй этаж за пушистым. Котенка они нашли, но лестница упала — спуститься вниз они сами не смогли.

«На вызов были назначены экстренные оперативные службы. Но ещё до приезда спасателей детям помогли спуститься прохожие», — рассказали специалисты.