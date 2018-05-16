Ещё
В Пионерском дети, спасая котенка, оказались заблокированы в недострое
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пионерском дети, спасая котенка, оказались заблокированы в недострое 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В Пионерском дети, спасая котенка, оказались заблокированными в недостроенном здании. Об инциденте сообщается на официальной странице «Системы–112».
Как рассказали в Центре обработки вызовов, вечером 13 мая дети услышали в недостроенном доме мяуканье. Решив помочь котенку, они по деревянной лестнице залезли на второй этаж за пушистым. Котенка они нашли, но лестница упала — спуститься вниз они сами не смогли.
«На вызов были назначены экстренные оперативные службы. Но ещё до приезда спасателей детям помогли спуститься прохожие», — рассказали специалисты.
АиФ: последние новости
В Калининградской области расчет число попыток детских самоубийств Картины мастеров русской живописи 19 века выставят в музее Калининграда Гришковец представит в Калининграде свою коллекцию фуражек и бескозырок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропал Малежик8
Убийца или невиновная: судьба актрисы4
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы6
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение