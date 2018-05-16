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Из торгового центра Саратова выгнали ребенка
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Из торгового центра Саратова выгнали ребенка 

Новости Саратова 4 часа назад
Фото: Новости Саратова
Охранники не пустили в ТРЦ «Тау Галерея» 10-летнего посетителя.
Мальчик намеревался купить в специализированном отделе для рисования и творчества необходимые материалы, однако сделать это у него не получилось.
Об этом вопиющем случае рассказал в соцсетях отец ребенка Владимир Гордиенко: «Меры предосторожности или маразм. Сегодня сотрудники охраны в Тау не пустили в свой торгово-развлекательный центр моего 10 летнего сына. Ребенок шел со школы и ему нужно было зайти в магазин купить что-то для поделки».
Мужчина задается вопросом: на каком основании ребенку днем могут не позволить зайти в магазин, когда остальным покупателям это разрешается. Причем, в 2017 году, когда ребенок был младше на 1 год, со слов папы, он проходил в «Тау» один вообще без каких-либо проблем. Впрочем, как и в 2018 году до печальных событий в Кемерово. Пользователи в соцестях порекомендовали саратовцу написать заявление администрации торгово-развлекательного центра.
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