Двое детей выпали из окон домов Подмосковья за прошедшие 2 дня

Двое детей выпали из окон в Ногинском и Сергиево-Посадском районах Подмосковья за прошедшие два дня, следователи проводят проверки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Главное следственное управление обращается ко всем родителям с наступлением весенне-летнего периода более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.

«Только за последние двое суток в Ногинском и Сергиево-Посадском районах двое малолетних выпали из окон многоэтажных домов, один через москитную сетку, другой через окно балкона. По данным фактам следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области проводятся доследственные проверки», — говорится в сообщении.

Так, Сергиевом Посаде возле одного из домов с травмами, характерными при падении с высоты, прохожими обнаружен годовалый мальчик. Установлено, что травмы он получил в результате падения с четвертого этажа. Ребенок сидел на подоконнике в помещении кухни, пока его мама и бабушка там же занимались домашними делами.

В какой-то момент он облокотился спиной на москитную сетку и выпал из окна. В настоящее время с тяжелыми травмами ребенок находится в больнице в реанимационном отделении, решается вопрос об экстренном переводе в лечебное учреждение Москвы.

«Трагедией чуть не закончилось падение малолетнего в городе Ногинске, где из окна балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал мальчик, которому сейчас 1 год 7 месяцев. Установлено, что ребенок находился дома с бабушкой. В момент, когда женщина отошла в уборную, он открыл дверь на балкон и выпал в окно. С многочисленными повреждениями и переломами мальчик был госпитализирован в местную больницу, после чего экстренно переведен в тяжелом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора Рошаля, где в настоящее время благодаря чуду, которое творят врачи этой клиники, уже идет на поправку», — добавляется в сообщении.

По данным происшествиям продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.