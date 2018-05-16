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СК проводит проверки после падения детей из окон в Ногинске и Сергиевом Посаде
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СК проводит проверки после падения детей из окон в Ногинске и Сергиевом Посаде 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Два случая падения детей из окон произошли в Подмосковье за последние два дня, выясняются обстоятельства случившегося. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«За последние двое суток в Ногинском и Сергиево-Посадском районах двое малолетних выпали из окон многоэтажных домов: один через москитную сетку, другой — через окно балкона. По данным фактам следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области проводятся доследственные проверки», — сказала собеседница агентства.
Как уточнила О. Врадий, в Сергиевом Посаде из окна четвертого этажа выпал годовалый мальчик. Он находится в реанимации с тяжелыми травмами. В Ногинске мальчик возрастом год и семь месяцев упал с высоты пятого этажа, когда, сидя на подоконнике, облокотился спиной на москитную сетку. Малыша экстренно перевели из подмосковной больницы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, ребенок идет на поправку.
СК призывает родителей бдительно следить за детьми и не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а также рекомендует установить специальные фиксаторы, которые не позволят малышам распахнуть окно.
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