Светлана Орлова посетила роддом

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Глава региона Светлана Орлова посетила родильный дом №2 города Владимира, где поздравила его коллектив и рожениц с Международным днем семьи.

Губернатор вручила молодым мамам подарочные наборы с одеждой для малышей.

«Символично, что мы встречаем этот важный праздник в родильном доме, где новые граждане нашей страны начинают свой жизненный путь. Совсем недавно здесь отмечали рождение тысячного ребенка в этом году. Всего за 60 лет во втором роддоме Владимира появились на свет больше 140 тысяч детей. У малышей и мам впереди — целое будущее. Хочется, чтобы не только этот день, а и вся их судьба была особенной. Пусть прирастают талантами — на радость родителям и на славу Отечеству», — пожелала Светлана Орлова.

Главный врач родильного дома № 2 Светлана Астафьева поблагодарила лично губернатора, администрацию и Законодательное Собрание Владимирской области за поддержку материнства и детства и за участие в жизни коллектива.

«Вы очень помогаете нам. Сертификат на 2 миллиона рублей, который нам недавно передала Светлана Юрьевна, был направлен на очень нужное дело — был приобретён аппарат искусственной вентиляции лёгких для новорожденных», — сообщила Астафьева.

В ходе встречи Светлана Орлова передала главврачу 2-го роддома ещё один сертификат на сумму 2 миллиона рублей на приобретение необходимого современного медицинского оборудования.