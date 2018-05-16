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В мэрии Екатеринбурга рассказали, как во время ЧМ будут развозить детей из летних лагерей
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В мэрии Екатеринбурга рассказали, как во время ЧМ будут развозить детей из летних лагерей 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургские родители обеспокоены тем, что из-за особого транспортного режима в дни чемпионата мира по футболу им самим придется забирать детей из летних лагерей.
Поводом для этого стало сообщение в паблике летнего лагеря «Бригантина».
«Уважаемые родители! В связи с проведением чемпионата мира по футболу ВРЕМЯ и день заезда на смену в лагерь Вы сможете узнать ТОЛЬКО на регистрации!. Для всех перемещений июня действует Указ Президента Российской Федерации относительно запрета на въезд в город Екатеринбург автобусов! В связи с чем выезд с первой смены будет осуществляться силами самих родителей (частным транспортом!). Будьте внимательны к нашим сигналам!»
В администрации Екатеринбурга информацию об этом не подтвердили, уточнив, что группа «Бригантины» во «ВКонтакте» не носит статус официальной, и сейчас выясняется, кто и зачем опубликовал такие данные. Администрация лагеря принимает меры, чтобы объявление удалить. А детей увезут в лагеря и заберут оттуда как всегда — автобусами.
— Уже составлены графики дат заезда и выезда, — объяснили в администрации, — они рассчитаны с учетом проведения в Екатеринбурге ЧМ-2018 и не совпадают с датами матчей. У каждого лагеря свой график, но все они составлены с учетом этого условия.
В частности, уточнили в городской администрации, в «Бригантине» выезд первой смены запланирован на 23 июня, заезд следующей — 25 июня.
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