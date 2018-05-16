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В Оренбургской области построят 17 новых детсадов
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В Оренбургской области построят 17 новых детсадов 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В регионе по программе намерены за два года построить 17 новых дошкольных учреждений. Два детских сада откроются уже в 2018 году, сообщил министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов.
«В этом году два новых детских сада на 250 мест появятся в Северо-Восточном жилом районе Оренбурга. И еще 300 мест мы планируем выделить в существующих детских садах. При этом мы ожидаем, что с вводом в эксплуатацию новых учреждений вырастет и спрос на них. При этом жительницы Оренбурга стали больше жаловаться не на отсутствие детских садов, а на их территориальное расположение. Сегодня все хотят иметь дошкольное учреждение в шаговой доступности», — отметил он.
В этом году впервые в детский сад пойдут 25 тыс. малышей. Показатель по обеспеченности местами в детских садах детей до 3 лет, согласно данным электронной очереди, составляет 96,5%.
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