В Железногорске дошкольники сдали ГТО

С 14 по 16 мая в Железногорске проведена сдача нормативов спортивного комплекса «Первые шаги к ГТО» в рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Участие в спортивном мероприятии приняли около 300 воспитанников детских садов.

Дошкольники показали свои результаты в беге на 30 метров, смешанном передвижении, отжимании, наклонах вперед на гимнастической скамье, прыжках в длину и метанию теннисного мяча в цель. Партнерство программы с железногорским центром тестирования ГТО позволит учесть результаты соревнований для получения соответствующего значка.

«Мы не в первый раз принимаем участие в комплексе «Первые шаги к ГТО». В прошлом году, например, все дети показали стопроцентное преодоление барьера бронзового значка, а некоторые даже сдали нормативы золотого значка ГТО, — рассказала заведующая МДОУ №12 Елена Ефименко. — И это один из результатов нашей работы по программе «Здоровый ребенок». При поддержке Металлоинвеста на базе нашего детского сада создана современная спортивная площадка, включающая мини-стадион с искусственным покрытием и площадку для занятий игровыми видами, оборудован спортивный зал».

Программа «Здоровый ребенок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства между Компанией, администрациями города и области. Цель программы — создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости.

В рамках программы «Здоровый ребенок» в городах присутствия Компании внедряются современные технологии работы с детьми, организовано повышение квалификации дошкольных и медицинских работников, обновлена материально-техническая база спортивных залов и спортивных площадок детских садов.