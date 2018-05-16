Ещё
В Железногорске дошкольники сдали ГТО
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Железногорске дошкольники сдали ГТО 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
С 14 по 16 мая в Железногорске проведена сдача нормативов спортивного комплекса «Первые шаги к ГТО» в рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Участие в спортивном мероприятии приняли около 300 воспитанников детских садов.
Дошкольники показали свои результаты в беге на 30 метров, смешанном передвижении, отжимании, наклонах вперед на гимнастической скамье, прыжках в длину и метанию теннисного мяча в цель. Партнерство программы с железногорским центром тестирования ГТО позволит учесть результаты соревнований для получения соответствующего значка.
«Мы не в первый раз принимаем участие в комплексе «Первые шаги к ГТО». В прошлом году, например, все дети показали стопроцентное преодоление барьера бронзового значка, а некоторые даже сдали нормативы золотого значка ГТО, — рассказала заведующая МДОУ №12 Елена Ефименко. — И это один из результатов нашей работы по программе «Здоровый ребенок». При поддержке Металлоинвеста на базе нашего детского сада создана современная спортивная площадка, включающая мини-стадион с искусственным покрытием и площадку для занятий игровыми видами, оборудован спортивный зал».
Программа «Здоровый ребенок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства между Компанией, администрациями города и области. Цель программы — создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости.
В рамках программы «Здоровый ребенок» в городах присутствия Компании внедряются современные технологии работы с детьми, организовано повышение квалификации дошкольных и медицинских работников, обновлена материально-техническая база спортивных залов и спортивных площадок детских садов.
АиФ: последние новости
В Старом Оскола двухлетний мальчик умер, подавившись едой в детском саду Участники автопробега «Театра детям» проедут из Москвы до Воронежа «Изумрудный город». В Белгороде объявлен сбор средств на детский хоспис
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропал Малежик8
Убийца или невиновная: судьба актрисы4
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы6
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение