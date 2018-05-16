Службы занятости подключатся к профилактике безнадзорности

Службы занятости попадут в перечень органов системы профилактики безнадзорности, участвующих в процессе взаимного информирования. Соответствующий законопроект, разработанный Правительством, рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Кроме того, документ предписывает, что занимающиеся указанной профилактикой службы должны сообщать органам внутренних дел не только сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки, но также о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.

Отдельное положение законопроекта даёт право комиссиям по делам несовершеннолетних принимать решения о проведении разъяснительных работ с детьми и их родителями в том случае, если взрослые в присутствие детей совершали антиобщественные действия либо поступки, оказывающие отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего. В ходе беседы сотрудники комиссий должны будут разъяснить недопустимость подобных поступков и их правовые последствия.

Также нормы законопроекта позволят ограничивать несовершеннолетних, помещённых в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в использовании мобильных телефонов — как для разговоров, так и для выхода в Интернет. При этом такие решения не должны коснуться контактов детей с родителями или иными законными представителями.