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Службы занятости подключатся к профилактике безнадзорности
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Службы занятости подключатся к профилактике безнадзорности 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Службы занятости попадут в перечень органов системы профилактики безнадзорности, участвующих в процессе взаимного информирования. Соответствующий законопроект, разработанный Правительством, рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Кроме того, документ предписывает, что занимающиеся указанной профилактикой службы должны сообщать органам внутренних дел не только сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки, но также о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.
Отдельное положение законопроекта даёт право комиссиям по делам несовершеннолетних принимать решения о проведении разъяснительных работ с детьми и их родителями в том случае, если взрослые в присутствие детей совершали антиобщественные действия либо поступки, оказывающие отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего. В ходе беседы сотрудники комиссий должны будут разъяснить недопустимость подобных поступков и их правовые последствия.
Также нормы законопроекта позволят ограничивать несовершеннолетних, помещённых в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в использовании мобильных телефонов — как для разговоров, так и для выхода в Интернет. При этом такие решения не должны коснуться контактов детей с родителями или иными законными представителями.
Как пояснила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, поправки ко второму чтению законопроекта носят юридико-технический характер. «Все они отработаны с Правительством и Министерством образования и науки, замечаний к ним нет», — сказала она.
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