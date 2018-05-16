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В Калининградской области расчет число попыток детских самоубийств
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В Калининградской области расчет число попыток детских самоубийств 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининградской области за год увеличилось число суицидов и попыток самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом 16 мая рассказала детский омбудсмен Ирина Ткаченко.
Если в 2014 и в 2015 годах попыток суицидов детей и подростков было 8, в 2016 году — 14, то в 2017 году зафиксировано пять смертей и 24 попытки суицида. Чаще всего — из-за безответной любви, проблем в семье или со сверстниками.
«В целом по России статистика не кричащая. Наш регион не выбивается из общей массы», — рассказала Ирина Ткаченко, отметив, что самый опасный возраст 14-17 лет.
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