В Калининградской области расчет число попыток детских самоубийств

В Калининградской области за год увеличилось число суицидов и попыток самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом 16 мая рассказала детский омбудсмен Ирина Ткаченко

Если в 2014 и в 2015 годах попыток суицидов детей и подростков было 8, в 2016 году — 14, то в 2017 году зафиксировано пять смертей и 24 попытки суицида. Чаще всего — из-за безответной любви, проблем в семье или со сверстниками.

«В целом по России статистика не кричащая. Наш регион не выбивается из общей массы», — рассказала Ирина Ткаченко, отметив, что самый опасный возраст 14-17 лет.