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Четыре новых летних лагеря откроют в Прикамье
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Четыре новых летних лагеря откроют в Прикамье 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае откроются четыре новых летних оздоровительных лагеря: одн в текущем сезоне, еще три — в 2019 году. По информации пресс-службы правительства региона, на проведение кампании в 2018 году в бюджете предусмотрели около 680 миллионов рублей.
«В этом году 1 250 лагерей и различных школьных площадок готовы принять детей. В крае достаточно большое вариантов для летнего отдыха детей: это и загородные круглосуточные лагеря — их в крае 60, и лагеря с дневным пребыванием, в том числе, и развернуты палаточные лагеря. В Прикамье 33 профильных лагеря и пройдет более 100 тематических смен. Школы заранее выясняют потребности семей и предлагают им наиболее подходящие варианты занятости детей», — сказал глава региона Максим Решетников.
Кроме того, В 2018 году планируется направить в загородные и санаторные лагеря 17 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 58 тысяч человек отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, еще 29 тысяч — в лагерях с профильными сменами.
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