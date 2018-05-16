Четыре новых летних лагеря откроют в Прикамье

В Пермском крае откроются четыре новых летних оздоровительных лагеря: одн в текущем сезоне, еще три — в 2019 году. По информации пресс-службы правительства региона, на проведение кампании в 2018 году в бюджете предусмотрели около 680 миллионов рублей.

«В этом году 1 250 лагерей и различных школьных площадок готовы принять детей. В крае достаточно большое вариантов для летнего отдыха детей: это и загородные круглосуточные лагеря — их в крае 60, и лагеря с дневным пребыванием, в том числе, и развернуты палаточные лагеря. В Прикамье 33 профильных лагеря и пройдет более 100 тематических смен. Школы заранее выясняют потребности семей и предлагают им наиболее подходящие варианты занятости детей», — сказал глава региона Максим Решетников

Кроме того, В 2018 году планируется направить в загородные и санаторные лагеря 17 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 58 тысяч человек отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, еще 29 тысяч — в лагерях с профильными сменами.