Летние лагеря в школах Котельников откроют 31 мая

Летние оздоровительные лагеря в школах в Котельниках откроются 31 мая. Об этом сообщила глава городского округа Ирина Польникова.

«31 мая в школах городского округа начнут работать летние лагеря, где будут отдыхать дети. Открытие состоится в 9:00 одновременно во всех образовательных учреждениях. В первый день в лагере пройдет знакомство отрядов с проведением конкурса-концерта, где ребята в музыкальной форме представят свой отряд. В целом, для детей, которые будут посещать летние лагеря в школах, подготовлена разнообразная и насыщенная программа», — рассказала Ирина Польникова

Глава Котельников отметила, что лагеря будут работать на базе трех школ с 9:00 до 18:00 в течение июня. Детей обеспечат бесплатным трехразовым питанием. Ирина Польникова добавила, что школьников ждет конкурс рисунков на асфальте, а также различные подвижные игры, творческие занятия, танцевальный и театральный фестивали, посещение кинотеатра, туристические слеты, чемпионат лагеря по футболу, экологические викторины и многое другое.

«Кроме того, дети примут участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войне. Одним из центральных мероприятий, которое пройдёт для школьников, станет акция «Вахта памяти». Порядка 280 детей совместно с артистами московских мюзиклов представят большой праздничный концерт, на котором будут присутствовать 100 ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, вдов», — уточнила Ирина Польникова.

Летняя оздоровительная кампания в образовательных учреждениях Котельников пройдет с 31 мая по 29 июня. В ней примут участие более 300 человек. Также в этом году 30 детей отдохнут в Крыму. В их числе дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого школьники в качестве досуговой деятельности будут посещать спортивные объекты.