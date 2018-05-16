Глава Минсоцразвития Подмосковья проведет урок для вожатых в лагере «Осташево» 19 мая

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская смоделирует для 300 вожатых 19 мая типичные для детского лагеря ситуации, для них также пройдут мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В детском оздоровительном лагере «Осташево» 19 мая 2018 года министр социального развития Московской области Ирина Фаевская проведет открытый урок в рамках программы школы вожатых Московской области», — говорится в сообщении.

Для 300 вожатых будут смоделированы типичные для детского оздоровительного лагеря ситуации, также для них пройдут тренинги и мастер-классы.

«Успешное прохождение обучения позволит ребятам продуктивно работать в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года во всех детских оздоровительных организациях Подмосковья», — сказал Фаевская.