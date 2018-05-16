Страх перед жизнью побеждает страх смерти. Как защитить детей от суицида

В 2017 году в Пермском крае добровольно ушли из жзни 18 детей. В 2016 году таких трагичных случаев было ещё больше — 22. За пять неполных месяцев 2018 года в Пермском крае 10 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством.

Что нужно делать родителям, чтобы обезопасить детей от суицидального поведения, — в материале «АиФ-Прикамье».

Уберечь от нежелательной информации

Практически у каждого ребёнка есть возможность выйти в Интернет при помощи компьютера или смартфона. По словам Наталии Романовой, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края, помимо получения полезных знаний несовершеннолетние имеют доступ и к вредной информации.

«Пропаганда наркотиков, насилия, суицидального поведения, самоповреждения может быть весьма опасной для неокрепшей детской психики, — говорит Наталия Романова. — Ребёнок в силу возраста на веру принимает многие сомнительные идеи, особенно если они грамотно изложены. Этим пользуется большое количество людей в корыстных целях»

Именно поэтому один из важнейших пунктов профилактики суицидального поведения детей — защита несовершеннолетних от воздействия деструктивной информации.

Как вести борьбу?

Алексей Юшков, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Пермскому краю, сравнивает действие информации с действием химического или биологического оружия:

«Есть источник, откуда информация распространяется, и кто-то попадает в зону поражения. Мы стали свидетелями информационных атак: вбросили «Синих китов» — и дети начали совершать суициды, потом вбросили «Колумбайн» — и они начали причинять вред окружающим».

На его взгляд, есть три направления борьбы с нежелательной информацией:

1. Ликвидация источника (к примеру, блокировка сайта). Чтобы сообщить в Роскомнадзор о сайте, на котором содержится деструктивная информация, можно воспользоваться ресурсом ведомства. 2. Исключение человека из зоны влияния контента. Дети не должны находиться там, где распространяется информация, не предназначенная для их возраста. 3. Повышение сопротивляемости личности к деструктивной информации.

Следить за тем, что публикует ребёнок в соцсетях

Специалисты рекомендуют быть внимательными к тому, что публикуют дети на своих страницах в соцсетях.

«Нужно осознавать ответственность за ту информацию, которую мы сами размещаем, — говорит Алексей Юшков. — Это не только личная безопасность, но и общественная. Информация, которую человек выкладывает в Сеть, несовершеннолетний в том числе, может быть экстремистской, может нанести вред, а её распространение может наказываться по закону. У нас подростки могут иметь аудиторию большую, чем СМИ. Есть блогеры, которые имеют более миллиона подписчиков».

Кроме того, посты ребёнка могут говорить о его нестабильном состоянии. Внимательный родитель, вовремя заметивший, что его сын или дочь пишут на своей странице о смерти, может предупредить суицид.

«С детьми нужно говорить об информационной гигиене, — говорит Юлия Стрехова, начальник отдела по защите прав ребёнка аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае. — Дети выкладывают в Сеть всё — например, информацию о том, что они только что поели. Дети совершенно спокойно публикуют то, где живут, какая дома обстановка».

Особые группы в соцсетях?

Евгения Бабина, координатор «КИБЕРдружины Пермского края», специалист ПРОО «ПравДа вместе» говорит, что среди подростков в социальных сетях популярны сообщества, пропагандирующие криминальную культуру, агрессивные субкультуры, есть группы, унижающие человеческое достоинство, транслирующие деструктивное поведение, депрессивные и экстремистские сообщества.

Ребёнок, состоящий в подобной группе, может находиться в группе риска. Поэтому родители, заметившие, что их чадо подписано, к примеру, на депрессивное сообщество, могут предупредить трагедию.

По словам Наталии Романовой, основные причины суицидов несовершеннолетних — внутрисемейные конфликты, проблемы с противоположным полом.

«На такой шаг решаются, как правило, чувствительные, замкнутые в себе подростки, — продолжает Наталия Романова. — От ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов, утраты смысла жизни. За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти».

Установить доверительные отношения с ребёнком

Наталия Романова подчёркивает, что, по статистике, значительная часть несовершеннолетних, совершивших суицид, проживала в полных благополучных семьях, которые ранее в поле зрения органов профилактики нарушений несовершеннолетними не попадали.

Именно поэтому в качестве профилактики суицидального поведения важно неравнодушие близких.

«Необходимо, чтобы между детьми и родителями были доверительные отношения, чтобы у взрослых была возможность своевременно пресечь и не допустить совершение непоправимого поступка», — утверждает Наталия Романова.

Говорить с ребёнком

Наталья Механошина, заместитель директора Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, считает, что с ребёнком нужно говорить о правилах безопасности в отношении информации.

«Если раньше говорили, что улица портит детей, то сейчас то же самое можно сказать про Интернет. Там ребята сталкиваются с тем, с чем не сталкиваются дома, в семье или в школе. С детьми нужно говорить о том, как реагировать на информацию, которая ему поступает, и предложения, которые ему делают. Порой предложение ребёнку может не понравиться, но он не знает, как отказаться».

Не игнорировать вопросы ребёнка

Ребёнок может начать интересоваться тем, что такое смерть, суицид. Это характерно для разного возраста. Наталья Механошина рекомендует не игнорировать такие вопросы:

«Если ребёнок спрашивает о смерти, то нужно либо постараться ответить самому, либо вести к психологу. Что касается того, как отвечать и как разговаривать на эту тему, — помогут книги по психологии».

Специалисты рекомендуют говорить с детьми о ценности жизни, о важности чувств, эмоций и о том, как правильно их выражать.