На водоемах будут дежурить спасатели-добровольцы?

Для обеспечения безопасности детей у водоёмов региональный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Казанцева, в частности, предлагает создавать во время летних каникул родительские патрули. В них войдут ответственные и инициативные родители, а также добровольцы.

Эти группы будут присматривать за детьми, чтобы не допустить несчастных случаев. Работа патрулей — часть комплексного проекта «Безопасное лето». В магазинах, на автовокзалах будут транслировать ролики социальной рекламы об отдыхе у воды, учащиеся получат памятки о рисках бесконтрольного купания, которые будут вклеены в школьные дневники, сельские жители и молодёжь пройдут обучение приёмам сердечно-лёгочной реанимации и т. д.

«Создание общественных спасательных постов в местах массового купания сельчан поможет дисциплинировать отдыхающих, проводить разъяснительную работу с детьми, находящимися без присмотра взрослых», — считает Казанцева.