Ещё
На водоемах будут дежурить спасатели-добровольцы?
Далее:
Читайте также:
Ещё

На водоемах будут дежурить спасатели-добровольцы? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Для обеспечения безопасности детей у водоёмов региональный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Казанцева, в частности, предлагает создавать во время летних каникул родительские патрули. В них войдут ответственные и инициативные родители, а также добровольцы.
Эти группы будут присматривать за детьми, чтобы не допустить несчастных случаев. Работа патрулей — часть комплексного проекта «Безопасное лето». В магазинах, на автовокзалах будут транслировать ролики социальной рекламы об отдыхе у воды, учащиеся получат памятки о рисках бесконтрольного купания, которые будут вклеены в школьные дневники, сельские жители и молодёжь пройдут обучение приёмам сердечно-лёгочной реанимации и т. д.
«Создание общественных спасательных постов в местах массового купания сельчан поможет дисциплинировать отдыхающих, проводить разъяснительную работу с детьми, находящимися без присмотра взрослых», — считает Казанцева.
АиФ — Алтай: последние новости
Почему на федеральном уровне не установят статус «детей войны»? На «Потоке» заросший пустырь превратят в детскую площадку Жителей Алтая призывают ответственно подходить к выбору няни для ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропал Малежик8
Убийца или невиновная: судьба актрисы4
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы6
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение