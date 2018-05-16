Почему на федеральном уровне не установят статус «детей войны»?

В Алтайском крае закон о «детях войны» был принят в 2015 году. Те, кто подтвердил этот статус, имеют право на обслуживание без очереди в государственных медучреждениях (по программам оказания бесплатной медицинской помощи) и на первоочередное получение социальных услуг.

В 2017 году власти региона предоставили ещё одну льготу для этой категории граждан, не закреплённую в законе на постоянной основе, — денежную компенсацию части расходов на газификацию домов: для 126 «детей войны» было выделено 2,5 млн рублей. На эти же цели будут выделены средства и в этом году.

То, что эти люди нуждаются в существенной поддержке, признаёт председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко. При этом она подчёркивает: «Мы считаем, что категория „дети войны“ должна быть прописана на федеральном уровне. Должен быть единый подход к определению. Сегодня каждый регион действует по-своему: разные льготы, разные возраста. Это крайне сложная категория».

Напомним, что по закону Алтайского края статус «дети войны» присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим в крае и родившимся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда России в регионе 153 тысячи 889 человек, родившихся в указанный период. А статус «дети войны» присвоен 120 тысячам граждан.