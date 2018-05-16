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21 мая состоится ежегодный Благотворительный концерт «Я верю»
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21 мая состоится ежегодный Благотворительный концерт «Я верю» 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
21 мая в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» Надежды Бабкиной состоится давно ставший традиционным ежегодный Благотворительный концерт «Я верю» с участием звезд российской эстрады и талантливых детей Москвы. Благотворительный фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Вот уже девятый год подряд Благотворительный концерт «Я верю» дарит своим гостям — детям из малообеспеченных многодетных семей и оставшимся без попечения родителей — незабываемое путешествие в мир добра, веры, творчества и благополучия.
Каждый год это путешествие имеет свой особенный смысл. В нынешнем 2018 году организатор ежегодного Благотворительного фестиваля Детский Продюсерский центр «Имена Продакшн» выбрал любимый всеми фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» и тему фестиваля «Я Верю в детство». В постановке примут участие российские актёры театра на Таганке, заслуженные артисты Российской Федерации Лырчиков Александр Николаевич и Рыжиков Иван Анатольевич, дети из рубрики «Взгляд снизу» телепередачи «Вечерний Ургант» и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Также в постановке фестиваля принимают участие: Молодежный оркестр «Доминанта», «Сводный хор ДШИ Центр» под руководством дирижера, Почетного работника культуры Москвы Михаила Головина.
Сюжет концерта перенесет зрителей на много лет назад, в детский пионерский лагерь, где мальчики и девочки готовятся к концерту на родительский день. Как и в оригинальном сюжете фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» руководить репетицией будет занудный директор лагеря — товарищ Дынин. В основу событий ляжет конфликт Дынина, который держит детей в «ежовых рукавицах» и превращает творчество в скучное и упорядоченное занятие, и детей, которые хотят по-настоящему творить и делать, то, что им нравится. Дети во главе со своей прогрессивной вожатой будут всячески бороться с «тиранией» Дынина и даже попытаются устроить саботаж. Моралью концерта станет мысль, обращенная, как ко взрослым, так и к маленьким зрителям концерта — нужно, чтобы у каждого ребенка была свобода выбора, и шанс на настоящее счастливое, беззаботное детство, а повзрослеть каждый успеет.
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