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Как обеспечить своему ребенку безопасность в Сети
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Как обеспечить своему ребенку безопасность в Сети 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожалуй, каждый из нас в детстве слышал от родителей, что прежде, чем открыть дверь, нужно посмотреть в глазок, а разговаривать на улице с незнакомцами не нужно. С развитием новых технологий родители столкнулись с необходимостью обучать детей основам безопасного поведения и в виртуальном пространстве. На летних каникулах у детей появляется больше времени, которое многие из них захотят посвятить интернету. ТАСС подготовил инструкцию для родителей, которая поможет правильно начать подготовку ребенка к поведению в Сети и снизит возможные риски.
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