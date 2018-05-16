Как обеспечить своему ребенку безопасность в Сети 

Пожалуй, каждый из нас в детстве слышал от родителей, что прежде, чем открыть дверь, нужно посмотреть в глазок, а разговаривать на улице с незнакомцами не нужно. С развитием новых технологий родители столкнулись с необходимостью обучать детей основам безопасного поведения и в виртуальном пространстве. На летних каникулах у детей появляется больше времени, которое многие из них захотят посвятить интернету. ТАСС подготовил инструкцию для родителей, которая поможет правильно начать подготовку ребенка к поведению в Сети и снизит возможные риски.