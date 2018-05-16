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Последствия передачи детсадов в безвозмездное пользование оценит специальная комиссия
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Последствия передачи детсадов в безвозмездное пользование оценит специальная комиссия 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Здания детских садов, лагерей и организаций социального обслуживания в скором времени смогут передавать в безвозмездное пользование лишь после оценки последствий такого решения. Соответствующий законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Аналогичные правила уже применяют при ликвидации, реорганизации, реконструкции, и перепрофилировании объектов детской инфраструктуры. «Представляется целесообразным, чтобы договор безвозмездного пользования так же, как и договор аренды, не мог заключаться, если в результате его заключения могла быть установлена возможность ухудшения условий (для последующего пребывания там детей. — Ред.)», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
По словам члена Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Василины Кулиевой, ко второму чтению законопроекта не поступило ни одной поправки.
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