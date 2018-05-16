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Службы занятости обяжут следить за детьми из неблагополучных семей
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Службы занятости обяжут следить за детьми из неблагополучных семей 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Законопроект правительства обяжет службы занятости заниматься профилактикой безнадзорности.
Как пишет «Парламентская газета», думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, вносящий службы занятости в перечень органов системы профилактики безнадзорности.
Если законопроект примут в окончательном чтении, то сотрудники служб занятости будут передавать МВД данные о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки. Они также будут делиться с органами информацией о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.
В этом же законопроекте прописана норма, согласно которой комиссии по делам несовершеннолетних смогут проводить разъяснительные беседы с детьми, чьи родители совершали антиобщественные действия. Детям будут объяснять, к каким последствиям приводят плохие поступки, совершённые взрослыми.
Кроме того, в законопроекте есть норма, которая позволяет ограничивать детей в использовании мобильных телефонов в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Детям сократят время общения по телефону и в интернете. Ограничения не коснутся контактов детей с родителями или их законными представителями.
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