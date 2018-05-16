Летние соревнования по футболу и настольному теннису проведут для детей в Котельниках

В рамках летней кампании в городском округе Котельники для школьников будут организованы различные спортивные соревнования на стадионах города. Об этом сообщила глава городского округа Ирина Польникова.

«В период проведения летней кампании на территории нашего муниципального образования для детей, молодежи и жителей будут проведены различные спортивные мероприятия. Это соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, а также пройдут подвижные игры», — рассказала Ирина Польникова

Глава Котельников добавила, что мероприятия будут проходить на стадионе «Русские газоны» в микрорайоне Силикат, стадионе «Здоровье» на Белой Даче, а также в микрорайоне Ковровый у дома 17б, где расположена спортивная площадка. Ирина Польникова уточнила, что мероприятия будут проходить с 17:00 до 20:00 с 1 по 30 июня, а также в указанное время с 1 по 31 августа.

«Ежегодно в городском округе Котельники для наших жителей, в том числе детей, мы проводим летнюю кампанию спортивной занятости с целью приобщения большего количества населения к здоровому образу жизни, а также организации досуга наших горожан», — рассказала Ирина Польникова.

Кроме того, на территории Кузьминского лесопарка на постоянной основе организована зона отдыха для горожан. Также более 300 детей в июне отдохнут в лагерях, организованных на базе образовательных учреждений.