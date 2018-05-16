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Педиатрическое отделение больницы открылось после ремонта в Одинцове
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Педиатрическое отделение больницы открылось после ремонта в Одинцове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
После проведения капитального ремонта заработало педиатрическое отделение Одинцовской центральной больницы, в среду в торжественном открытии приняли участие министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков и глава Одинцовского района Андрей Иванов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Теперь здесь самая современная отделка, все помещения удобные и красивые. В больнице светло и уютно, оформление сделано в соответствии с единым брендбуком Московской области. Установлена хорошая мебель и техника, а самое главное — в отделении полностью заменили старые коммуникации. Наконец-то будет нормально работать система вентиляции», — отметил глава муниципалитета.
По его словам, в больнице обслуживают всех детей из Одинцовского района — это около 78 тысяч человек, а также приезжают дети из Звенигорода, Власихи, Краснознаменска.
«В плановом порядке в отделение будут госпитализироваться дети со всего Одинцовского района, в экстренном порядке — все дети, вне зависимости от регистрации. Отделение оснащено новейшим оборудованием, в частности, аппаратами УЗИ, ЭКГ и МРТ. Маленьких пациентов начнут принимать уже с 17 мая», — отметил Марков.
По словам министра, отделение рассчитано на 60 коек круглосуточного пребывания и 15 коек дневного стационара, куда будут госпитализироваться дети от рождения до 18 лет с болезнями новорожденных, врожденной патологией, заболеваниями органов дыхания, гепатобилиарной системы, почек, суставов, органов пищеварения, кровообращения, нервной системы, ЛОР-органов и другими.
В 2017 году капитальный ремонт завершился в 267 медицинских учреждениях Московской области. Всего на укрепление материальной базы учреждений здравоохранения Московской области с 2015 по 2017 год бюджетом Московской области было предусмотрено свыше 20 миллиардов рублей.
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