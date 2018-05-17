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Рядом с Мещерским озером вновь появились качели, на которых дети ломали ноги
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Рядом с Мещерским озером вновь появились качели, на которых дети ломали ноги 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
За последний месяц на качелях и карусели пострадали не менее десяти детей. Дело в том, что данные конструкции предназначены для использования исключительно детьми в инвалидных креслах. Однако родители не подозревают об опасности, грозящей их детям, и не препятствуют своим чадам, желающим прокатиться на необычных качелях.
Жалобы родителей пострадавших детей и бурное обсуждение опасных качелей в интернете привели к тому, что качели были демонтированы подрядчиком по требованию городской администрации. В мэрии NN.ru рассказали, что на злополучной детской площадке был выявлен ряд дефектов, заключающихся в отсутствии больших понятных аншлагов о том, что качели предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядчику было предписано устранить данные недостатки в рамках гарантии.
Спустя несколько дней качели и карусель были возвращены на место. На качелях разместили крупную надпись, предупреждающую о том, что конструкция предназначена только для инвалидов-колясочников. У карусели почему-то отсутствует пандус для заезда, имевшийся ранее, зато появились 4 таблички со схематичным изображением человека в инвалидной коляске.
— Вчера вечером возле «Перекрёстка» наблюдал их в действии, на них родители уверенно раскачивали вполне здоровых детей. Табличка про ответственность за здоровье катающихся тоже на месте. Там есть ещё место для таблички с адресом ближайшей «травмы». Пусть катаются! — написал в Facebook читатель NN.ru Александр.
nn.ru: последние новости
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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