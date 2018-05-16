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Жители Богородского станут участниками викторины «Дерево добра»
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Жители Богородского станут участниками викторины «Дерево добра» 

Официальный сайт управы района Богородское 54 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В районной библиотеке №74 пройдут 23 мая несколько этапов этой викторины.
В рамках реализации проекта «Десятилетие детства» в социальных сетях совсем скоро стартует викторина «Дерево добра». К этому проекту подключилась и библиотека №74 района Богородское. Отныне один раз в месяц в библиотеке будут собираться дети с родителями и отвечать на вопросы викторины.
Детворе в ходе викторины предстоит ответить на вопросы о добрых милосердных делах, поступках, совершаемые людьми в отношениях друг к другу. Свои ответы будут давать и родители.
Совместное участие в ответах на вопросы викторины поможет, по мнению сотрудников библиотеки, более тесному общению родителей с детьми, их сближению, воспитанию в подростках чувства добра и милосердия друг к другу и к окружающему миру.
Также детям будет предоставлена возможность посоревноваться друг с другом в знаниях хороших манер, научиться пользоваться справочной литературой при поиске ответов на вопросы викторины.
Начало викторины в 10 часов.
Участие в мероприятие свободное.
Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.
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