Жители Богородского станут участниками викторины «Дерево добра»

В районной библиотеке №74 пройдут 23 мая несколько этапов этой викторины.

В рамках реализации проекта «Десятилетие детства» в социальных сетях совсем скоро стартует викторина «Дерево добра». К этому проекту подключилась и библиотека №74 района Богородское. Отныне один раз в месяц в библиотеке будут собираться дети с родителями и отвечать на вопросы викторины.

Детворе в ходе викторины предстоит ответить на вопросы о добрых милосердных делах, поступках, совершаемые людьми в отношениях друг к другу. Свои ответы будут давать и родители.

Совместное участие в ответах на вопросы викторины поможет, по мнению сотрудников библиотеки, более тесному общению родителей с детьми, их сближению, воспитанию в подростках чувства добра и милосердия друг к другу и к окружающему миру.

Также детям будет предоставлена возможность посоревноваться друг с другом в знаниях хороших манер, научиться пользоваться справочной литературой при поиске ответов на вопросы викторины.

Начало викторины в 10 часов.

Участие в мероприятие свободное.

Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.