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В библиотеке на 8-й Текстильщиков дети вспомнили книги Успенского
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В библиотеке на 8-й Текстильщиков дети вспомнили книги Успенского 

Управа района Текстильщики 40 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники школы №484 приняли участие в литературной викторине, посвященной творчеству Эдуарда Успенского, в детской библиотеке №128. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Галина Мещерякова.
— Заканчивается учебный год, поэтому нужно подвести итоги. В этом ребятам помогла литературная викторина по произведениям Успенского, в которой они показали отличные результаты, — сказала Галина Мещерякова.
Напомним, что детская библиотека №128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. В ней для детей работают кружки, проходят мастер-классы, интерактивные занятия. (мю)
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