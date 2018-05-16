В библиотеке на 8-й Текстильщиков дети вспомнили книги Успенского

Воспитанники школы №484 приняли участие в литературной викторине, посвященной творчеству Эдуарда Успенского, в детской библиотеке №128. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Галина Мещерякова.

— Заканчивается учебный год, поэтому нужно подвести итоги. В этом ребятам помогла литературная викторина по произведениям Успенского, в которой они показали отличные результаты, — сказала Галина Мещерякова.

Напомним, что детская библиотека №128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. В ней для детей работают кружки, проходят мастер-классы, интерактивные занятия. (мю)