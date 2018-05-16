У прибывших с отдыха из ОАЭ женщины и ребенка обнаружили кишечную инфекцию

Женщина и ребенок заразились кишечной инфекцией на отдыхе в ОАЭ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Жительница Набережных Челнов и 10-летний норильчанин, который приехал в Татарстан в гости, отдыхали с 6 по 13 мая в городе Шарджа. Заболевшие проживали в отеле «Шератон». По их словам, там они ели фрукты, омлет из яиц, яичницу, йогурт. Прибыв в Татарстан женщина и ребенок почувствовали себя плохо, в связи с чем обратились к врачу 14 мая.

Сейчас отобраны анализы на исследования, которые помогут подтвердить диагноз.