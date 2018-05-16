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У прибывших с отдыха из ОАЭ женщины и ребенка обнаружили кишечную инфекцию
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У прибывших с отдыха из ОАЭ женщины и ребенка обнаружили кишечную инфекцию 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
Женщина и ребенок заразились кишечной инфекцией на отдыхе в ОАЭ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
Жительница Набережных Челнов и 10-летний норильчанин, который приехал в Татарстан в гости, отдыхали с 6 по 13 мая в городе Шарджа. Заболевшие проживали в отеле «Шератон». По их словам, там они ели фрукты, омлет из яиц, яичницу, йогурт. Прибыв в Татарстан женщина и ребенок почувствовали себя плохо, в связи с чем обратились к врачу 14 мая.
Сейчас отобраны анализы на исследования, которые помогут подтвердить диагноз.
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