В центре соцобслуживания на Астрадамской провели мастер-класс «Скоро лето»

В детском отделении центра соцобслуживания «Тимирязевский» на Астрадамской улице состоялся мастер-класс по изготовлению коллажей «Скоро лето». Организатором мероприятия выступила студия арт-терапии «Мукасолька». Об этом рассказали в администрации учреждения соцзащиты.

— Мастер-класс по изготовлению поделок из соленого теста был проведен для детей-инвалидов с целью развития мелкой моторики, творческих способностей, фантазии и коммуникативных навыков, — отметил представитель администрации.

По окончании мероприятия дети вместе с родителями и специалистом оформили тематическую выставку. (мю)