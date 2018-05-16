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В центре соцобслуживания на Астрадамской провели мастер-класс «Скоро лето»
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В центре соцобслуживания на Астрадамской провели мастер-класс «Скоро лето» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В детском отделении центра соцобслуживания «Тимирязевский» на Астрадамской улице состоялся мастер-класс по изготовлению коллажей «Скоро лето». Организатором мероприятия выступила студия арт-терапии «Мукасолька». Об этом рассказали в администрации учреждения соцзащиты.
— Мастер-класс по изготовлению поделок из соленого теста был проведен для детей-инвалидов с целью развития мелкой моторики, творческих способностей, фантазии и коммуникативных навыков, — отметил представитель администрации.
По окончании мероприятия дети вместе с родителями и специалистом оформили тематическую выставку. (мю)
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