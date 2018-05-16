Артисты из Хорошевки отличились на фестивале-конкурсе «Театральный олимп»

Артисты театрального кружка «Эмоция» школы № 1288 стали дипломантами II этапа в городском театральном фестивале-конкурсе «Театральный олимп». На суд жюри ребята представили постановку «Алиса в волшебной стране».

— Поздравляем юных актёров и их педагога с успешным результатом, — отметил представитель администрации школы.

Фестиваль-конкурс «Театральный Олимп» направлен на развитие творческих способностей детей и подростков, содействие формированию у детей духовной культуры и бережного отношения к историческому и культурному наследию своего народа. Возраст участников от 7 до 18 лет. (то)