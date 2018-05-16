Юных участников конкурса «Рублик и футбол» ждут памятные сертификаты

Все участники конкурса рисунков «Рублик и футбол» получат памятные сертификаты в редакции «АиФ-СК».

Победители конкурса детских рисунков «Рублик и футбол» получили призы в редакции «АиФ-СК» 4 мая 2018 года. Все присланные работы были по-своему интересны, поэтому поощрения заслуживает каждый юный участник конкурса.

Для всех, кто принял участие в конкурсе, мы подготовили памятные сертификаты. Забрать их родители и дети могут в редакции «АиФ-СК» в любой будний день с 9:00 до 18:00.

Адрес редакции: Ставрополь, ул. Дзержинского, 160, 8 этаж, 212 кабинет.

Телефон для справок: 8-962-400-51-57, 8-988-766-88-02.