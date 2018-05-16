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Проездные билеты для занимающихся спортом детей появились в Северной Осетии
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Проездные билеты для занимающихся спортом детей появились в Северной Осетии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. /ТАСС/. Дети из районов Северной Осетии смогут бесплатно добираться до Владикавказа на занятия в спортивных секциях, сообщили в пресс-службе минпромтранса республики.
"Школьникам из районов республики, занимающимся спортом во Владикавказе, по указанию министра промышленности и транспорта РСО-Алания Хайдарбека Бутова были выданы 46 проездных билетов", — говорится в сообщении.
Проездные билеты предоставлены подведомственными министерству автопредприятиями. Они распространяются на пригородные перевозки и действуют до конца года.
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