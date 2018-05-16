Проездные билеты для занимающихся спортом детей появились в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая. / ТАСС /. Дети из районов Северной Осетии смогут бесплатно добираться до Владикавказа на занятия в спортивных секциях, сообщили в пресс-службе минпромтранса республики.

"Школьникам из районов республики, занимающимся спортом во Владикавказе, по указанию министра промышленности и транспорта РСО-Алания Хайдарбека Бутова были выданы 46 проездных билетов", — говорится в сообщении.

Проездные билеты предоставлены подведомственными министерству автопредприятиями. Они распространяются на пригородные перевозки и действуют до конца года.