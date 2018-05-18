В дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход

18 мая в 06:55 в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД поступила информация о наезде на пешехода на улице Заводская, дом 1, г. Зеленограда.

Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, инспекторы ГИБДД выяснили, что 62-летний зеленоградец, управляя автобусом «ГОЛАЗ 525110» городского рейсового маршрута 400 «Т», принадлежащего ГУП «Мосгортранс», следуя по ул. Заводская от ул. Радио в направлении ул. Новокрюковская, напротив д.2, совершил наезд на 54-летнего москвича, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода справа налево по ходу движения автобуса.

Пострадавший пешеход, с тяжелыми травмами нарядом скорой медицинской помощи был доставлен в городскую больницу. По факту ДТП ведется расследование.