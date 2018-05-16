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В Печатниках прошла необычная игра для детей
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В Печатниках прошла необычная игра для детей 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Для воспитанников отделения дневного пребывания детей и подростков ГБУ ЦСПСиД «Печатники» прошла игра «Ярмарка достоинств». Эта психологическая игра, направленная на формирование личностных качеств детей. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«Психологическая игра «Ярмарка достоинств» направлена на формирование личностных качеств детей: учить преодолевать барьеры на пути самокритики, развить уверенность в себе, формировать адекватную самооценку, способствовать формированию позитивного образа «Я», развивать коммуникативные навыки», — говорится в сообщении.
Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)
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