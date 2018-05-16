Около 500 детей зачислят в дошкольные образовательные учреждения Котельников к 1 сентября

Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова

К ‪1 сентября в дошкольные учреждения Котельников будут зачислены 490 детей. Из них 120 детей в возрасте от лет, которые будут посещать ясельные группы. В настоящее время проходит выдача путевок родителям

— Ирина Польникова.

Глава Котельников добавила, что в рамках подготовки к новому учебному году в дошкольных учреждениях города будут проведены подготовительные работы, в том числе санобработка помещений в детских садах, а также пройдет благоустройство прилегающих территорий и косметический ремонт в зданиях.

На территории городского округа расположено пять детских садов, которые посещают почти 1900 детей в возрасте от двух до семи лет.