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Около 500 детей зачислят в дошкольные образовательные учреждения Котельников к 1 сентября
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Около 500 детей зачислят в дошкольные образовательные учреждения Котельников к 1 сентября 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
К ‪1 сентября в дошкольные учреждения Котельников будут зачислены 490 детей. Из них 120 детей в возрасте от  лет, которые будут посещать ясельные группы. В настоящее время проходит выдача путевок родителям
— Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что в рамках подготовки к новому учебному году в дошкольных учреждениях города будут проведены подготовительные работы, в том числе санобработка помещений в детских садах, а также пройдет благоустройство прилегающих территорий и косметический ремонт в зданиях.
На территории городского округа расположено пять детских садов, которые посещают почти 1900 детей в возрасте от двух до семи лет.
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