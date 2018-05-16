Рыболовный фестиваль Юный рыбачок состоится в Вороновском

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Рыболовный фестиваль «Юный рыбачок» состоится 19 мая в поселении Вороновское.

Участие в мероприятии примут дети с Троицкого и Новомосковского округов. Фестиваль проводится впервые.

— Нам хочется, чтобы дети меньше сидели у компьютеров и больше времени проводили на улице, в том числе и на рыбалке. На фестивале будет проводиться контрольный отлов. Таким образом жители поселений узнают примерное количество рыбы в пруде и их видовой состав. В рамках состязания участники смогут перемещаться только в своей зоне, которую определят организаторы, — рассказал судья фестиваля в поселении Вороновское Сергей Новиков

Он добавил, что детей поделят на две возрастные группы. В первую вошли участники до одиннадцати лет. Они могут выступать со взрослым помощником. Дети с 11 до 16 лет рыбачат самостоятельно.