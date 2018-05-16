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Летняя образовательная смена для детей будет организована в школе на улице Гамалеи
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Летняя образовательная смена для детей будет организована в школе на улице Гамалеи 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
С 1 по 29 июня на базе школы №1210 района Щукино будет организована летняя образовательная смена для детей в возрасте от 7 до 14 лет.
В этом году летняя смена работает в будние дни с 09.00 до 19.00. Детям предоставляется трехразовое питание.
— Дети поучаствуют в познавательных и спортивных мероприятиях, турнирах, викторинах, дискуссиях, игровых программах, играх-путешествиях, конкурсах детского мастерства. Они смогут посетить лекции, кружки и студии по интересам. В программу летней образовательной смены также включены практические занятия по решению олимпиадных задач, индивидуальное консультирование детей, профориентационные игры, — сообщили в администрации школы.
Для составления предварительных списков детей, претендующих на участие в летней образовательной смене на базе школы №1210, родителям (или законным представителям) необходимо подать заявление на имя руководителя своей образовательной организации. С 24 мая по 30 мая комиссией будет сформирован список учащихся для участия в летней образовательной смене.
Летняя смена будет организована по адресу: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1.
Подробнее по ссылке. (ео)
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