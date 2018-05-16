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В Ярославле четыре садика придумали свои правила, чтобы не брать детей
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В Ярославле четыре садика придумали свои правила, чтобы не брать детей 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
По закону садики могут отказать в приёме только в том случае, если у них нет мест. Однако в этих четырёх садиках в документы внесли новые положения.
— Так, основаниями для отказа, могли стать отсутствие заключения медико-психологической комиссии, согласия одного из родителей, наличие медицинских противопоказаний, несоответствие возраста ребёнка, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.
Ранее 76.ru рассказывал о том, как в нескольких садиках Заволжского района не докармливали детей.
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