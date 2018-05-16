Более 400 детей из Балашихи отдохнут в Анапе и Крыму летом 2018 года

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Летом 2018 года мы планируем отправить на отдых к морю более 400 детей из Балашихи. Они получат путевки в лагеря Анапы и Крыма. Планируется, что в Крым поедут 270 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию — из многодетных, малообеспеченных или неполных семей. В Анапе будут отдыхать отличники учебы, а также дети из семей, где родители работают в бюджетной сфере», — сказал Сергей Юров

Он добавил, что более 700 детей получат путевки в лагеря Московской области — в Чеховском, Клинском, Пушкинском и Одинцовском районах. Также будет организован отдых детей в городских лагерях дневного пребывания.

«Около 3 тысяч школьников смогут отдохнуть в летние каникулы в городских лагерях Балашихи с дневным пребыванием. Они будут работать на базе 45 школ городского округа», — рассказал Сергей Юров.

Также путевки в лагеря балашихинские дети получат и от министерства социального развития Московской области.