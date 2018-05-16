Ещё
Тему славянской культуры обсудили с жителями Рязановского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Тему славянской культуры обсудили с жителями Рязановского 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК Десна
Тематическая лекция «Культура в жизни каждого» прошла 14 мая в Доме культуры «Десна» поселения Рязановское.
В мероприятии приняли участие дети разного возраста. Всего лекцию посетило более десяти гостей.
Занятие было посвящено Дню славянской письменности и культуры.
— Очень порадовало, что ребята с огромным интересом прослушали лекцию. Участники активно задавали вопросы, — отметил ведущий мероприятия, специалист методического отдела ДК «Десна» Роман Ибрагимов.
Он уточнил, что учреждение регулярно проводит различные мастер-классы с целью просвещения детей.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Фестиваль творчества детей и молодежи проведут в Первомайском Творческий мастер-класс проведут в «Крекшине» Танцевальный вечер проведут в Троицке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе6
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования80
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение