Тему славянской культуры обсудили с жителями Рязановского

Фото: ДК Десна

Тематическая лекция «Культура в жизни каждого» прошла 14 мая в Доме культуры «Десна» поселения Рязановское.

В мероприятии приняли участие дети разного возраста. Всего лекцию посетило более десяти гостей.

Занятие было посвящено Дню славянской письменности и культуры.

— Очень порадовало, что ребята с огромным интересом прослушали лекцию. Участники активно задавали вопросы, — отметил ведущий мероприятия, специалист методического отдела ДК «Десна» Роман Ибрагимов.

Он уточнил, что учреждение регулярно проводит различные мастер-классы с целью просвещения детей.