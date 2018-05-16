«Детская Новая Волна» в «Артеке»

31 мая — 1 июня 2018 года

Крым, Международный детский центр «Артек»

«АРС» и Академия популярной музыки Игоря Крутого проводит Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Российские программы развития детского творчества из года в год получают активную поддержку. Всестороннее гармоничное воспитание, духовное и творческое развитие подрастающего поколения — одна из главных задач прогрессивного современного общества разных стран мира. В связи с этим компания

Главная задача «Детской Новой волны» — содействовать творческому росту юных талантливых исполнителей, помогать в развитии и становлении их как личностей. Не менее важно привлечь внимание государственных, общественных и коммерческих организаций разных стран к одарённым детям и подросткам.

В ноябре 2008 года в Москве компания «АРС» провела самый первый Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна».

Конкурс «Детская Новая Волна — 2009» также прошел в Москве, в концертном зале «Космос».

В 2010 году «Детская Новая Волна» переехала в «АРТЕК». Ежегодно поддержать юных музыкантов с радостью приезжают самые яркие звезды шоу-бизнеса, — Ф. Киркоров, С. Ротару, Д. Билан, В. Сердючка, переехала в «АРТЕК». Ежегодно поддержать юных музыкантов с радостью приезжают самые яркие звезды шоу-бизнеса, — Ф. Киркоров, С. Ротару, Д. Билан, В. Сердючка, Л. Вайкуле , Б. Моисеев, Алсу, Тимати , В. Брежнева, В. Пресняков, гр. «Дискотека Авария», «Отпетые мошенники», «Город 312», «23:45», «Ранетки», «Банд`эрос», участники «Детской Новой Волны» разных лет и многие-многие другие.

Согласно регламенту конкурса, финалисты исполняют мировые хиты, песни из мультфильмов и кинофильмов.

«Детская Новая волна» открывает миру одаренных детей, поддерживает их, дает возможность юным музыкантам заявить о своих творческих способностях на профессиональной сцене наравне с мэтрами шоу-бизнеса. Участие в этом конкурсе — бесценный опыт, который необходим начинающим артистам в динамичном творческом развитии. Многие из финалистов конкурса становятся студентами Академии популярной музыки Игоря Крутого — современного центра эстетического и музыкального развития детей, который открыл свои двери для учеников в 2015 году.

В числе победителей «Детской Новой Волны» — Анастасия и Виктория Петрик (Украина), Кристина Светличная (Беларусь), дуэт «А-Лау» (Казахстан), Соломия (Украина), группа «Размик и друзья (Армения), Андраник Алексанян (Украина), Елизавета Пурис (Россия), Соня Гюлхасян (Армения), София Тарасова (Украина) и многие другие талантливые маленькие артисты. Среди лауреатов конкурса — одаренные дети с огромным творческим потенциалом и, несомненно, интересным артистическим будущим. Ярким подтверждением этому стало участие и победа в Международном детском конкурсе „Евровидение — 2010“ Владимира Арзуманяна — участника „Детской Новой Волны — 2010“! Восьмилетняя Настя Петрик стала победительницей детского „Евровидения — 2012“.

Настя Петрик и Лидушик принимали участие в одной из самых популярных телевизионных программ в Италии на канале RAI UNO „Ti Lascio una canzone“. На конкурсе „Евровидение — 2017“ выступал финалист „Детской Новой волны — 2012“ Кристиан Костов (Болгария), а россиянка Полина Богусевич (обладатель второго места на „Детской Новой волне — 2014“ г.) победила на конкурсе „Детское Евровидение — 2017“.

»Детская Новая волна — 2018» проходит с 31 мая по 1 июня в «Артеке». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Конкурс проходит в одиннадцатый раз, в «Артеке» — в девятый раз.

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«Артек» расположен в Крыму, в одном из красивейших мест планеты — на побережье Черного моря, в 12 км от знаменитого южнобережного курорта — города Ялта, в поселке городского типа Гурзуф. «Артек» занимает территорию 218 га, из которых 102 га — парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на 7 км от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка Гурзуф. Крупнейший детский центр мира и единственный международный детский центр России. «Артек» является членом Международного содружества лагерей (ICF). В 2016 и 2017 гг. во Всероссийском рейтинге детских лагерей «Артек» отмечен как лучший в Российской Федерации. В 2017 году «Артек» принял 39 тыс. детей из всех регионов России.

В летние смены приезжает более 3500 детей, в зимние — более 1500 детей. В 2020 году планируется принять 45000 детей. Всего с момента основания детского центра артековцами стали 1,5 млн детей из разных стран.

Созданный в 1925 году небольшой летний палаточный лагерь «Артек» за прошедшие 93 года превратился в страну детства, состоящую из 10 детских лагерей. Путевки в МДЦ «Артек» предоставляются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам Российской Федерации и тематическим партнерам детского центра.

Лишь 5% путевок распространяются на коммерческой основе.

Образовательные программы «Артека» реализуются совместно с более чем 90 тематическими партнерами. В «Артеке» работает современная школа на 1224 места с хорошо оснащенным лабораторным комплексом, включая лаборатории физики, химии, робототехники и биологии. В новом Центре дополнительного образования площадью 6 тыс. кв. м. работают 45 студий дополнительного образования и детского творчества. Музейно-выставочный комплекс «Артека» включает 5 студий-музеев.

В «Артеке» действуют 8 оборудованных спортивных площадок и кортов, 3 открытых бассейна с горками, Дворец спорта с крытым бассейном, гимнастическим, теннисным и тренажерным залами. Продолжительность смены в «Артеке» составляет 21 день.

Прежде «Детская Новая волна» проходила на спортивном стадионе «Артека», где специально для конкурса возводилась сцена. С нынешнего года «Артек» принимает музыкальный детский праздник на новой замечательной площадке — «Артек-Арена».

Она располагается на месте исторической «Костровой» д/л «Лесной», на большом зеленом участке в центре «Артека». «Артек-Арена» спроектирована для проведения киноконцертных, театральных, выставочных, спортивных программ и мероприятий для отдыхающих десяти лагерей «Артека». Она рассчитана на единовременное пребывание 4500 зрителей, площадь — 3 812 м2. В плане здание имеет форму разомкнутого в сторону моря кольца.

Это форма, сохраняющая связь зрителей на трибунах с окружающей природой. Эта форма создает сцену и объединяет детей в своем открытом внутреннем пространстве. Для комфортного пребывания зрителей предусмотрен навес со светопрозрачной и притеняющей мембраной, позволяющий укрыть все трибуны от осадков и палящего солнца.

На «Детской Новой волне» выступит 14 участников из 9 стран мира, в том числе финалист телевизионного проекта телеканала НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова. финалист телевизионного проекта

партнерский материал

«Детская Новая волна» из года в год проходит в атмосфере, благоприятной для раскрытия и поддержки творческого потенциала юных артистов. Именно благодаря проведению этого конкурса вопрос прогрессивного развития детского музыкального творчества, культурного воспитания детей решается с максимальной эффективностью.

Эфир конкурса — 11 и 16 июня на телеканале «НТВ».