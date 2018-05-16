Под Белгородом двухлетний мальчик умер в детском саду во время полдника

Ребенок подавился во время приема пищи и потерял сознание. Инцидент произошел во вторник 15 мая 2018 года в Старом Осколе. «Оказанная сотрудниками детского сада и приехавшими медиками помощь не смогла спасти его жизнь», сообщает региональное управление СК Как пояснила РИА Новости старший помощник Следственного управления СК по региону Елена Козырева , заявление в правоохранительные органы поступило после 17:00 мск (совпадает с белгородским). Это позволяет предположить, что несчастный случай произошел во время полдника. Меню полдника выясняется. Устанавливается причина смерти ребенка.