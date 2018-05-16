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Под Белгородом двухлетний мальчик умер в детском саду во время полдника
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Под Белгородом двухлетний мальчик умер в детском саду во время полдника 

BFM.RU 12 минут назад
Ребенок подавился во время приема пищи и потерял сознание. Инцидент произошел во вторник 15 мая 2018 года в Старом Осколе.
«Оказанная сотрудниками детского сада и приехавшими медиками помощь не смогла спасти его жизнь», сообщает региональное управление СК.
Как пояснила РИА Новости старший помощник Следственного управления СК по региону Елена Козырева, заявление в правоохранительные органы поступило после 17:00 мск (совпадает с белгородским). Это позволяет предположить, что несчастный случай произошел во время полдника. Меню полдника выясняется. Устанавливается причина смерти ребенка.
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