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Воронья стая напала на жительницу Астрахани
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Воронья стая напала на жительницу Астрахани 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Стая ворон атаковала астраханку Татьяну и двух ее детей после того, как они попытались отодвинуть найденного птенца. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на газету «Волга».
«Мы пытались отодвинуть его в сторону, чтобы ему никто не навредил. В ту же секунду налетела стая ворон», — рассказала Татьяна.
Птицы ранили женщину в голову, а дети успели убежать.
11 мая в Новороссийске нашли сбежавшего говорящего ворона Борю. По словам владелицы, он откликнулся на свое имя и прилетел к ней, когда она увидела его во дворе.
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