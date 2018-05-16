Воронья стая напала на жительницу Астрахани

Стая ворон атаковала астраханку Татьяну и двух ее детей после того, как они попытались отодвинуть найденного птенца. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на газету «Волга».

«Мы пытались отодвинуть его в сторону, чтобы ему никто не навредил. В ту же секунду налетела стая ворон», — рассказала Татьяна.

Птицы ранили женщину в голову, а дети успели убежать.

11 мая в Новороссийске нашли сбежавшего говорящего ворона Борю. По словам владелицы, он откликнулся на свое имя и прилетел к ней, когда она увидела его во дворе.