Сколько стоит отправить ребенка в лагерь?

Куда можно отправить на отдых ребенка этим летом и кому путевки положены бесплатно?

«В этом году на организацию летнего загородного отдыха детей и студентов выделено 1 млрд 458,8 млн рублей, — рассказал ведущий консультант отдела дополнительного образования социальных программ Министерства по делам молодёжи и спорту РТ Рустем Юсупов . — Всего будут работать 1 811 лагерей. Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 13 616 путёвок, они будут бесплатными.

На отдых и оздоровление выделили 218,7 тыс. путёвок. Чтобы получить направление, нужно обратиться в территориальный орган, занимающийся организацией детского отдыха: малообеспеченным — в органы соцзащиты, опекунам — в районные отделы опеки и городской центр «Ял».

«Что касается Казани, то в этом году в 11 загородных лагерях смогут отдохнуть около 7 тысяч детей. Из них по линии соцзащиты поедут в лагерь больше 800 человек. Для остальных стоимость путёвки на 18 дней составит от 5 000 рублей, субсидия на питание — 622 руб. в сутки, — отметила сотрудник городского центра «Ял» Юлия Вострецова. — В нынешнем году программа более разнообразная — например, появился футбольный лагерь. Подопечные будут играть в футбол и игры на сплочение команды и, возможно, встретятся с футболистами ФК «Рубин» . Сюда берут не только мальчиков, но и девочек без специальной подготовки. Появился также лагерь «Академия волонтёрства».

Как и раньше, работают палаточные лагеря с длительностью пребывания от 7 дней, лингвистические смены, есть «Рок-смена», «Творческая смена», «Индийское лето» и пр.

Есть путёвки и на Чёрное море. «Путёвка на 17 — 18 дней в „Витязево“ обойдётся в 30 100 руб., в „Юбилейный“ — от 28 600 руб., „Приазовец“ — от 30 100 руб. Горячее трехразовое питание в пути включено в стоимость, ведь дети поедут поездом, а время в дороге составляет почти двое суток, — рассказали в республиканском центре „Черноморец“. — Самолётом можно отправить ребенка в крымский лагерь им. Казакевича за 33 600 рублей. Если хочется сэкономить, то рекомендуем поехать в лагерь в первую смену, которая начинается 7 июня и длится 12 дней».

В городской центр «Ял» можно обратиться по тел. (843) 590-24-82, 297-36-02, в РЦ «Черноморец» — 292-69-80.