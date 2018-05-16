Бельгийский клоун зверски убил многодетную мать в присутствии детей

Жителя Бельгии подозревают в жестоком убийстве сожительницы, которую он зарезал в присутствии детей. В 2011 году 31‐летнего Кевина Лейпера признали лучшим клоуном в Нидерландах, Люксембурге и Бельгии, сообщил сайт «Дни.ру».

Кевин Лейпер с 38-летним другом пришли в дом к Кэролайн в Оуденбурге, а потом связали женщину и ее детей на чердаке. Убийцы организовали онлайн-трансляцию в Facebook и жестоко расправились с 47-летней многодетной матерью. Они сообщили о преступлении в полицию и скрылись.

Позже клоун Тоби открыл стрельбу с крыши 13-этажного дома, но, испугавшись за свою жизнь, сдался правоохранителям. Мужчина заявил, что расстался с возлюбленной, потому что не нашел общий язык с ее детьми 12, 15 и 17 лет. Кевин Лейпер добавил, что он монстр, но так и не раскаялся.

Блогеры из США, которые исследуют безлюдные места, сняли видео в заброшенном кемпинге. Авторы ролика полагают, что нашли тайную комнату маньяка.