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Бельгийский клоун зверски убил многодетную мать в присутствии детей
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Бельгийский клоун зверски убил многодетную мать в присутствии детей 

360tv.ru 3 часа назад
Жителя Бельгии подозревают в жестоком убийстве сожительницы, которую он зарезал в присутствии детей. В 2011 году 31‐летнего Кевина Лейпера признали лучшим клоуном в Нидерландах, Люксембурге и Бельгии, сообщил сайт «Дни.ру».
Кевин Лейпер с 38-летним другом пришли в дом к Кэролайн в Оуденбурге, а потом связали женщину и ее детей на чердаке. Убийцы организовали онлайн-трансляцию в Facebook и жестоко расправились с 47-летней многодетной матерью. Они сообщили о преступлении в полицию и скрылись.
Позже клоун Тоби открыл стрельбу с крыши 13-этажного дома, но, испугавшись за свою жизнь, сдался правоохранителям. Мужчина заявил, что расстался с возлюбленной, потому что не нашел общий язык с ее детьми 12, 15 и 17 лет. Кевин Лейпер добавил, что он монстр, но так и не раскаялся.
Блогеры из США, которые исследуют безлюдные места, сняли видео в заброшенном кемпинге. Авторы ролика полагают, что нашли тайную комнату маньяка.
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